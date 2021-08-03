Собянин утвердил проект планировки первого участка Бирюлевской линии московского метро

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Проект планировки первого участка Бирюлевской линии столичного метрополитена утвердили в Москве. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин, сообщила во вторник пресс-служба мэра и правительства столицы.

"Правительство Москвы утвердило проект планировки первого участка Бирюлевской линии Московского метрополитена - от станции "ЗИЛ" до станции "Кленовый бульвар". Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на первом участке Бирюлевской линии метро длиной свыше 6 км предполагается возвести три станции: "ЗИЛ" - на пересечении проспекта Лихачева с улицей Братьев Рябушинских, "Остров мечты" - вблизи одноименного тематического парка развлечений, вдоль бокового съезда и дублера проспекта Андропова и "Кленовый бульвар" - вдоль Кленового бульвара у пересечения с улицей Новинки.

Строительство участка Бирюлевской линии метро от "ЗИЛа" до "Кленового бульвара" позволит улучшить транспортное обслуживание жителей и работающих на территории ЗИЛ и Нагатинского затона, а также транспортную доступность парка развлечений "Остров Мечты". Пассажиры смогут пересесть на МЦК, Большую кольцевую, Замоскворецкую и Троицкую линии метро. Кроме этого, после ввода снизится нагрузка на центральные участки Серпуховско-Тимирязевской и Замоскворецкой линий метрополитена и сократится интенсивность движения автотранспорта по прилегающей улично-дорожной сети.

Новая Бирюлевская линия метро пройдет от станции "ЗИЛ" в районы Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное и далее в Щербинку. На перспективу запланировано строительство центрального участка линии от станции "ЗИЛ" до станции "Деловой центр", что позволит сформировать новый диаметр, включающий Бирюлевскую и Рублево-Архангельскую линии метро.

О Бирюлевской линии

Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщал, что Бирюлевскую линию Московского метрополитена планируют начать строить в 2021 году, там могут появиться 10 станций. Эта линия придет в районы с высокой плотностью населения, но без метро - Бирюлево Западное, Бирюлево Восточное и микрорайон Курьяново. Территория реорганизуемой промзoны "ЗИЛ" станет стартом линии, которая затем протянется через Нагатинскую пойму.

Как сообщали в пресс-службе столичного стройкомплекса, Бирюлевскую линию метро планируется ввести в эксплуатацию до 2027 года.