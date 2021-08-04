Число запросов на получение справки о правах на жилье выросло в 1,3 раза в Москве

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Москвичи с 1 апреля 2021 года подали более 9 тыс. онлайн-запросов на предоставление справки о правах на жилье, что в 1,3 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда жители подавали заявления в основном на бумаге. Об этом сообщается в среду на официальном сайте мэра Москвы.

"Согласно регламенту предоставления услуги, срок обработки запроса не изменился и составляет 14 рабочих дней. При этом в ряде случаев после перевода услуги в исключительно электронный формат через mos.ru на оформление справки уходит в среднем 30 минут, а минимальный срок может составить и до трех минут. Это возможно при предоставлении полного пакета необходимых документов", - отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, чьи слова приводятся в сообщении.

Отмечается, что услуга по получению справки о правах на жилье в Москве перешла в онлайн-формат с 1 апреля 2021 года. За это время поступило более 9 тыс. онлайн-запросов. Это в 1,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда граждане подавали заявления в основном на бумаге.

"24 из 35 госуслуг в имущественно-земельной и жилищной сферах переведены в "цифру", в результате сократилось время предоставления отдельных услуг. Например, присвоить или аннулировать адрес стало возможно за восемь рабочих дней вместо десяти, внести изменения в договор аренды - за 31 день вместо 56, согласие на проведение сделок предоставляется за 15 дней, ранее было 35. При этом фактические сроки оказания услуг часто короче регламентных", - добавил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.