Более 1,8 тыс. человек обеспечат безопасность футбольных матчей РПЛ в Москве 7 августа

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Свыше 1,8 тыс. человек будут обеспечивать безопасность матчей 3-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) на стадионах "Спартак" и "Динамо" в Москве 7 августа. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

"Безопасность на футбольных матчах 3-го тура Российской премьер-лиги обеспечат более 1,8 тыс. человек. 7 августа 2021 года в Москве пройдет матч между командами "Спартак" и "Нижний Новгород", а 8 августа 2021 года встретятся команды "Динамо" и ЦСКА", - сказали в пресс-службе.

Так, охрану общественного порядка во время матча "Спартак" - "Нижний Новгород" на стадионе "Спартак" будут обеспечивать более 250 сотрудников контрольно-распределительных служб и частных охранных организаций, свыше 230 военнослужащих Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, а также почти 190 полицейских и бойцов ОМОН. Всего для охраны порядка будет задействован наряд численностью около 670 человек.

"Для обеспечения общественной безопасности во время встречи "Динамо" и ЦСКА на Центральном стадионе "Динамо" будет задействован наряд численностью более 1,2 тыс. человек, среди которых около 830 сотрудников контрольно-распределительных служб и частных охранных организаций, свыше 200 военнослужащих Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и около 170 сотрудников полиции и ОМОНовцев", - добавили в пресс-службе.

Стадионы и прилегающую территорию заранее обследовали кинологи с собаками и представители МЧС, добавили в департаменте.