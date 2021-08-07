В Москве планируют завершить комплексное благоустройство района Ясенево в сентябре

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Масштабное благоустройство в районе Ясенево на юго-западе столицы планируется завершить в сентябре. Работы ведутся на Новоясеневском проспекте, Голубинской улице, Вильнюсской улице, проезде Одоевского и территориях школ, сообщил журналистам в субботу мэр Москвы Сергей Собянин.

"В [районе] Ясенево разворачивается строительство многих объектов, в том числе крупнейший в Москве ледовый комплекс с двумя аренами для фигурного катания, для спортивных команд и жителей Ясенево, он будет ключевым объектом. Помимо этого, реконструируются две поликлиники, ведутся крупные, масштабные работы по благоустройству Новоясеневского проспекта, целого квартала этого замечательного района. По благоустройству работы начали в этом году, будут закончены, надеюсь, к сентябрю", - сказал Собянин.

Также мэр осмотрел объекты благоустройства и лично пообщался с жителями района.

Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, на объектах комплексного благоустройства Ясенево трудятся около 200 человек, задействовано более 40 единиц техники. В 2011-2020 годах было благоустроено несколько крупных общественных пространств, в их числе народный парк в проезде Карамзина, зона отдыха со спортивным ядром и парк "Поляна сказок" на улице Рокотова, пруд на улице Айвазовского, парк 30-летия района Ясенево и другие. Также проводилось благоустройство дворовых территорий.

Почти 90% площади района Ясенево занимает Битцевский лес, что делает его одной из самых зеленых и экологически благоприятных территорий города. "В жилых кварталах Ясенево проживают почти 178 тыс. человек. В 2014 году в районе была открыта новая станция "Битцевский парк" Бутовской линии метро. Для обеспечения беспрепятственного выезда из района построена эстакада на пересечении Профсоюзной улицы и Новоясеневского проспекта", - напомнили в пресс-службе.