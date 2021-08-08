В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве в ближайшие дни

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. "Жарковатая погода" с температурой 27-30 градусов тепла прогнозируется в столичном регионе до четверга. Такой температурный фон на четыре-пять градусов выше нормы, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"До четверга по крайней мере погода будет теплая, даже жарковатая - температура на четыре-пять градусов выше нормы. Температурный фон в Москве прогнозируется в диапазоне 27-29 градусов, по области - до 30 градусов", - сообщил он.

Вильфанд отметил, что особенно жарким будет понедельник, когда температура достигнет 31 градуса тепла. Это считается опасным явлением.

"В понедельник, возможно, будет выпущено предупреждение об опасном явлении "очень жаркая погода", так как, если в Москве температура превышает 30 градусов, это считается некомфортным", - сообщил он.

По словам метеоролога, ночи в столичном регионе будут по-летнему теплыми в ближайшие дни. Температура в ночные часы ожидается в диапазоне 16-18 градусов тепла. "Опять наступают теплые ночи, а это признак лета, когда минимальные температуры выше 15 градусов", - сказал Вильфанд.

Борьба циклона и антициклона

Вильфанд рассказал, что характер погоды в ближайшие дни будет переменчивым из-за борьбы циклона и антициклона. Будут хмурые дни с дождями и ясные - без осадков.

"Очень необычная циркуляция сейчас над центром европейской части России - идет противостояние циклона и антициклона. В воскресенье еще будет облачная погода и небольшой кратковременный дождь, но совершенно летнего типа", - сообщил он.

В понедельник и вторник прогнозируются уже переменная облачность и отсутствие осадков. Однако в среду циклон будет побеждать, поэтому вновь ожидаются небольшие и кратковременные дожди. "В среду опять будет ложбина низкого давления и циклон будет побеждать", - отметил Вильфанд.