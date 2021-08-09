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В Лужниках до 25 сентября ограничили движение автотранспорта из-за ремонта моста

Ограничения для автотранспорта введут на участке Лужнецкого моста

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Движение транспорта ограничили на Лужнецком мосту в центре Москвы до 25 сентября в связи с дорожными работами. Об этом сообщили в информационном центре транспортного комплекса столицы.

"До 25 сентября будет ограничено движение в связи проведением дорожных работ на Лужнецком мосту", - говорится в сообщении.

Так, ограничения для автотранспорта введут на участке Лужнецкого моста от вл. 10 Б, стр.1 по Лужнецкой набережной до ул. Косыгина. Планируется поэтапное занятие одной полосы с ликвидацией выделенной полосы общественного транспорта и сохранением двух полос для прочего транспорта.

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