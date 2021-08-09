Около 12 тыс. онлайн-заявок на участие в "Московском долголетии" подали через mos.ru

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Около 12 тыс. заявок на участие в проекте "Московское долголетие" поступило через портал mos.ru за девять месяцев. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.

"Пандемия дала импульс к развитию цифровой культуры в проекте "Московское долголетие". Для удобства и безопасности старшего поколения горожан в проекте развиваются цифровые сервисы и форматы работы. В ноябре 2020 года в "Московском долголетии" появилась возможность подать заявку на участие в проекте в дистанционном формате на сайте mos.ru/age. За девять месяцев через портал mos.ru поступило около 12 тыс. заявок на участие в проекте", - рассказал собеседник агентства.

Самым популярным направлением для записи стал английский язык в онлайн-формате. Также в топ популярных активностей попали адаптивная и тонизирующая гимнастика и занятия ландшафтным дизайном. По статистике онлайн-записью в проект чаще пользуются женщины - 89% заявок поступили именно от них.

"В пандемию цифровые сервисы стали неотъемлемой составляющей жизни для людей всех возрастов. До марта 2020 года проект "Московское долголетие" работал только в очном формате. Наша главная задача на тот момент заключалась в том, чтобы помочь старшему поколению выйти из квартиры, больше общаться и раскрывать свой потенциал. Коронавирус внес свои коррективы и диаметрально изменил принцип работы проекта", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Евгения Стружака.

Он добавил, что специалисты продолжат развивать цифровые сервисы, чтобы проект стал еще доступнее для москвичей.

В июле в проекте "Московское долголетие" для участников, которые прошли вакцинацию или переболели в течение последних шести месяцев, а также получили QR-код, возобновились очные занятия на свежем воздухе. При этом онлайн-занятия сохраняются и пользуются популярностью у участников. Москвичи старшего поколения могут выбирать наиболее удобный для себя формат или совмещать оба.

"Московское долголетие" был запущен в столице в 2018 году. Проект направлен на создание сети бесплатного досуга для москвичей старшего поколения и расширение возможностей их участия в культурных, образовательных, физкультурных, оздоровительных и иных мероприятиях.