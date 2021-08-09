Московский зоопарк сократил время работы на час

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Столичный зоопарк с понедельника начал работать по новому графику, посетить его можно будет с 07:30 до 21:00. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе зоопарка.

"До осени еще далеко, но световой день немного уменьшается. Поэтому мы вынуждены сократить время работы зоопарка на один час. С 9 августа увидеть наших чудесных обитателей - больших панд, жирафов, белых медведей и многих других редких животных - можно будет с 07:30 утра до 21:00 вечера, кассы закрываются в 20:00", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что посмотреть на альпак, погладить козочек и поздороваться с бычком Гаврюшей в Детском зоопарке также можно будет с 09:00 утра 21:00 вечера. При этом московский зоопарк по-прежнему будет работать каждый день, без выходных.

"Напоминаем вам, что на территории Московского зоопарка, помимо главного, открыты дополнительные входы: ул. Большая Грузинская, д. 1 (Главный вход), ул. Большая Грузинская, д. 1, стр. 103, ул. Красная Пресня, 4 (через сувенирную лавку), ул. Садовая-Кудринская, 3 (Детский зоопарк), Большая Грузинская улица, 8с26", - говорится в сообщении.

В московском зоопарке пока закрыты внутренние помещения. Однако посетители могут увидеть всех животных, которые гуляют в уличных вольерах.