В Москве с начала года закрыли 36 казино и изъяли более 800 единиц игрового оборудования

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Свыше 800 единиц игрового оборудования изъято из нелегальных казино в Москве с начала года. За этот период была прекращена деятельность 36 игорных заведений, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

"За семь месяцев 2021 года в Москве закрыто 36 подпольных игровых клубов. В ходе проведения контрольных мероприятий было изъято 805 единиц игрового оборудования, возбуждено 27 уголовных дел, 65 лиц привлечены к уголовной ответственности", - сообщили в пресс-службе.

Так, в июле текущего года пресечена деятельность сети незаконных казино, размещавшихся в нежилых помещениях жилых домов на улицах Цимлянская, Южнопортовая, Бутлерова, Олимпийском и Ломоносовском проспектах, а также в Береговом проезде. Кроме того, на улице Новопесчаная и в Солнечногорском проезде прекращена работа клубов, в которых проводились запрещенные азартные игры с использованием интернета.

"Всего в Москве проведено более 1,3 тыс. контрольных мероприятий. <…> Работа по выявлению и закрытию незаконных игорных заведений будет продолжена", - заключили в пресс-службе.