МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Проект "Московское долголетие" возобновил очные занятия для вакцинированных и переболевших пенсионеров, всего для участия в нем было подано около 12 тыс. заявок, сообщается на сайте мэра столицы во вторник.

"На портал mos.ru поступило около 12 тыс. заявок для участия в "Московском долголетии". Горожане старшего поколения могли присоединиться к проекту онлайн с ноября 2020 года", - говорится в сообщении.

Онлайн-занятия начались в апреле прошлого года. Для москвичей старшего возраста дистанционно проводились творческие фестивали, прошел чемпионат по компьютерному многоборью. Также у них появилась возможность подать заявку на участие в проекте онлайн.

В июле проект "Московское долголетие" возобновил очные занятия на свежем воздухе для тех, кто прошел вакцинацию или переболел COVID-19 в течение последних шести месяцев и получил QR-код. При этом сохраняют популярность и онлайн-занятия. Сейчас горожане могут выбирать наиболее удобный для себя формат или совмещать оба.

"В пандемию цифровые сервисы стали неотъемлемой составляющей жизни для людей всех возрастов. Наша главная задача на тот момент заключалась в том, чтобы помочь горожанам старшего поколения выйти из квартиры, больше общаться и раскрывать свой потенциал. Коронавирус внес свои коррективы и диаметрально изменил принцип работы проекта. В кратчайшие сроки мы адаптировали работу "Московского долголетия" под условия новой реальности", - отметил руководитель столичного департамента труда и социальной защиты населения Евгений Стружак.

Проект "Московское долголетие" открылся в 2018 году. Он направлен на создание сети бесплатного досуга для москвичей старшего поколения и расширение возможностей их участия в культурных, образовательных, физкультурных, оздоровительных и иных мероприятиях.