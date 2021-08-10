В Москве появилась интерактивная карта музеев и библиотек, использующих цифровые сервисы

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Онлайн-платформа "Карта культурных инноваций", которая помогает найти библиотеки, культурные центры и музеи, использующие новейшие технологические разработки и цифровые сервисы, начала работу в Москве. Об этом во вторник сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Цифровизация сферы культуры идет не первый год, но пандемия коронавируса внесла свои коррективы и значительно ускорила этот процесс. Вырос спрос на технологии виртуальной и дополненной реальности, а также стриминговые сервисы. Многие услуги и мероприятия учреждений культуры оперативно перевели в онлайн-формат. Современные цифровые разработки и сервисы помогают музеям, библиотекам и досуговым центрам адаптироваться к новым реалиям. "Карта культурных инноваций" стала своевременным удобным гидом для горожан по новым цифровым продуктам в учреждениях культуры", - приводится в сообщении комментарий руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина.

Цель "Карты культурных инноваций" - собрать все данные об учреждениях, которые оснащены современными технологическими разработками, пользуются различными цифровыми сервисами, а также тестируют инновационные решения в сфере культуры и образования.

"Интернет-ресурс представляет собой интерактивную карту. С ее помощью горожане могут быстро и легко найти библиотеки, культурные центры и музеи с современным технологическим оснащением и интерактивными образовательными программами. Пока на карте отображены 25 учреждений, но их количество на сервисе будет увеличиваться", - приводятся в сообщении слова генерального директора ГБУК города Москвы "Мосразвитие" Тимура Вахитова.

Выбрав на карте объект, пользователи увидят информацию о нем, в том числе перечень инновационных разработок, которые уже используются или проходят тестирование. Также на карточке есть контакты, фотографии и ссылки на сайт учреждения. К примеру, в библиотеке № 119 (шоссе Энтузиастов, дом 24/43) открыта студия звукозаписи, где можно заказать создание аудиокниги, а в центральной библиотеке № 197 имени А. А. Ахматовой (улица Крылатские Холмы, дом 34) - посетить библиотеку виртуальных путешествий.