В музее гаража особого назначения ФСО России на ВДНХ откроется новая выставка

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Выставка "100 лет итальянского стиля. Автомобили Нуччо Бертоне" откроется 12 августа в музее гаража особого назначения ФСО России на ВДНХ. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе ВДНХ.

"Двенадцатого августа 2021 года в 12:00 в музее гаража особого назначения ФСО России, в павильоне № 53 на ВДНХ, состоится открытие выставки "100 лет итальянского стиля. Автомобили Нуччо Бертоне". В рамках экспозиции будет представлена коллекция автомобилей 1950-2010-х годов производства кузовного ателье Bertone - законодателя итальянского автомобильного стиля ХХ века", - говорится в сообщении.

В музее представлены экспонаты из Национального автомобильного музея в Турине, музея Bonfanti-Vimar и других частных собраний. В частности, посетители смогут увидеть несколько моделей купе, созданных с период с 1950-х по 2012 год. Среди ключевых образцов стиля Bertone Alfa Romeo Giulietta Sprint 1954 года, созданная Марио Боано и Франко Скальоне. Именно эта модель определила исходный код дизайна купе в годы экономического возрождения Италии. Здесь же представлен так называемый Mascherone - деревянный макет этого автомобиля. Он помогает понять, как создавался и воплощался в металле дизайн купе. Этот ценнейший экспонат Нуччо Бертоне лично передал Национальному музею автомобилей в Турине.

"Невероятно плодотворным оказался союз Bertone с Lamborghini. Автомобили их совместной работы стали легендами в области дизайна и инженерии. Посетители увидят Lamborghini Espada, созданную Гандини в 1968 году. Эта модель являлась проводником новой для того времени идеи крупного четырехместного купе, гарантировавшего своим пассажирам высочайший уровень комфорта", - говорится в сообщении.

Выставочный автомобильный маршрут завершит концепт-кар Nuccio, созданный к столетию ателье Bertone и представленный на женевском автосалоне 2012 года. Футуристический автомобиль от дизайнера Майка Робинсона вобрал в себя всю историю кузовного ателье, но при этом уже по сложившейся традиции он устремлен и в будущее.