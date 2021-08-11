Помещение в доходном доме Мясникова в центре Москвы выставили на торги

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Нежилое помещение площадью 84,7 квадратного метра в доходном доме В. И. Мясникова рядом с Патриаршими прудами в Москве выставлено на продажу. Заявки на участие в торгах принимаются до 13 сентября, сообщается в среду на официальном сайте мэра Москвы.

"С начала года предприниматели купили у города уже 271 нежилое помещение, два из них расположены в зданиях с охранным статусом. Сейчас город предлагает инвесторам помещение площадью 84,7 квадратного метра на первом этаже доходного дома В. И. Мясникова. Оно имеет свободное функциональное назначение, поэтому будущий собственник сможет открыть здесь офис, магазин, кафе или заняться другим видом деятельности", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Подать заявку на участие в торгах можно до 13 сентября, аукцион состоится 20 сентября.

"Объект находится в историческом центре столицы - рядом Патриаршие пруды, Большая Бронная улица и Тверской бульвар. При проведении ремонтных работ в помещении инвестор должен будет выполнять их согласно акту технического состояния выявленного объекта культурного наследия", - отметил руководитель Департамента городского имущества Москвы Максим Гаман, чьи слова также приводятся в материале.

Доходный дом В. И. Мясникова 1902 года постройки - образец московского модерна. Архитектор Василий Мясников спроектировал и построил его для себя. После революции 1917 года здание национализировали, оно стало жилым домом. Свой исторический облик оно сохранило до сегодняшнего дня. Здание является объектом культурного наследия.