Коммунальные службы в Москве готовы к возможному ливню

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Коммунальные службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за возможного ливня. Об этом сообщил журналистам в среду заместитель мэра столицы в правительстве Москвы Петр Бирюков.

"По данным синоптиков, в ночь на 12 августа в столице ожидается продолжительный интенсивный дождь. В отдельных районах может выпасть до 30 мм осадков - почти 40% от месячной нормы августа. В связи с этим все городские службы переведены в режим повышенной готовности", - сказал Бирюков.

Заместитель мэра подчеркнул, что на круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тыс. аварийных бригад инженерных компаний и префектур административных округов. Электросетевым организациям дано указание подготовить источники аварийного питания. В местах возможного скопления воды размещена спецтехника, организовано дежурство бригад "Мосводостока".

Глава комплекса городского хозяйства призвал москвичей при ухудшении погодных условий быть внимательнее на улице, а водителей - строго соблюдать правила дорожного движения, особенно скоростной режим и дистанцию.