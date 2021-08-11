{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

МЧС РФ распространило экстренное предупреждение о грозе в Москве

В столице ожидается дождь и усиление ветра при грозе до 17 м/с

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Гроза и сильный ветер ожидаются в Москве до утра четверга, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, с сохранением ночью и утром до 11:00 четверга по Москве местами ожидается дождь, местами сильный, ливень, гроза, усиление ветра при грозе до 17 м/с", - сказали в ведомстве.

О такой же непогоде в Московской области предупредило подмосковное ГУ МЧС РФ.

В ведомствах рекомендуют автомобилистам в непогоду избегать резких маневров и не парковаться под деревьями. Пешеходам стоит в сильный ветер обходить шаткие конструкции.

Коммунальные службы в Москве готовы к возможному ливню
Глава комплекса городского хозяйства призвал москвичей при ухудшении погодных условий быть внимательнее на улице, а водителей - строго соблюдать правила дорожного движения
Читать полностью