МЧС РФ распространило экстренное предупреждение о грозе в Москве

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Гроза и сильный ветер ожидаются в Москве до утра четверга, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, с сохранением ночью и утром до 11:00 четверга по Москве местами ожидается дождь, местами сильный, ливень, гроза, усиление ветра при грозе до 17 м/с", - сказали в ведомстве.

О такой же непогоде в Московской области предупредило подмосковное ГУ МЧС РФ.

В ведомствах рекомендуют автомобилистам в непогоду избегать резких маневров и не парковаться под деревьями. Пешеходам стоит в сильный ветер обходить шаткие конструкции.