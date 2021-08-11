Россельхознадзор выдал Московскому зоопарку бессрочную лицензию на работу

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Россельхознадзор выдал столичному зоопарку бессрочную лицензию на содержание и использование животных в шоу. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"11 августа 2021 года Россельхознадзором принято решение о выдаче бессрочной лицензии ГАУ "Московский зоопарк" на осуществление деятельности по содержанию и использованию животных в культурно-зрелищных целях", - отмечается в сообщении.

Как уточнили в Россельхознадзоре, документ предоставлен администрации московского зоосада на основании результатов успешно пройденной проверки на соответствие установленным лицензионным требованиям. Информация о выданной лицензии внесена в Реестр лицензий Россельхознадзора.

Московский зоопарк, открывшийся в январе 1864 года, является одним из крупнейших зоопарков как в России, так и за рубежом. В настоящее время он вмещает более 8 тысяч животных и птиц. Некоторые животные (порядка 160 видов) содержатся в питомнике Центра воспроизводства редких видов под Волоколамском.

Россельхознадзор на протяжении 2021 года занимается выдачей лицензий на содержание и использование животных. Процедуру лицензирования, согласно требованиям российского законодательства, до конца этого года должны пройти все цирки, зоопарки, дельфинарии, океанариумы и другие организации и индивидуальные предприниматели, которые содержат и используют животных в культурно-зрелищных целях. С 1 января 2022 года такая деятельность без лицензии будет запрещена.