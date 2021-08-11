Центр медиации в Москве провел 200 примирительных процедур для бизнеса

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Центр медиации провел 200 примирительных процедур с предпринимателями в Москве с момента запуска сервиса. Об этом в среду журналистам сообщила уполномоченный по защите прав предпринимателей в столице Татьяна Минеева.

"Сейчас у нас 200 медиаций. Не могу сказать, что все успешные - там где-то только четверть успешных, потому что либо вторая сторона не приходит, либо люди не договариваются, либо они видят, что проще все это решить в суде", - сказала она, отвечая на вопрос ТАСС.

Как отметила Минеева, сейчас медиация действует в ситуации, когда один предприниматель недоволен поведением другого. Бизнесмен, который самостоятельно реализует подобные решения, без юридической помощи, по ее мнению, не верит в процедуру медиации в связи с недостаточным уровнем финансовой и правовой грамотности. "Этот сервис мы создали, там действительно идет рост, просто потому что в пандемию по всем этим скидкам, обнулениям аренды удалось договариваться именно через медиацию", - добавила она.

По словам бизнес-омбудсмена, центр медиации до сих пор известен не всем, популяризировать его можно через бизнес-сообщество и СМИ, рассказывая о положительных кейсах. "Это такая новая [процедура], еще не поменялось, не перещелкнулся этот выключатель в предпринимательском мозге - бизнес просто не верит, не понимает. Его адвокаты тоже говорят: "Нет, мы лучше будем судиться". Адвокат - как психолог, ему выгодно долго и дорого все это судить", - сказала она.