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Четверг в Москве может стать самым "мокрым" 12 августа с начала века

В столице в четверг выпадет от 20 до 30 мм осадков, что является 30-40% от месячной нормы

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Четверг в Москве ожидается очень дождливым - выпадет до 40% месячной нормы осадков. Этот день может стать самым "мокрым" 12 августа с начала века, сообщила ТАСС ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.

"Все прогностические модели говорят о том, что в четверг в Москве дождей будет много и даже очень много. Не исключено, что сутки 12 августа могут оказаться самыми "мокрыми" с начала нынешнего века", - рассказала она.

По словам Волосюк, в столице в четверг выпадет от 20 до 30 мм, что является 30-40% от месячной нормы. "Месячная норма у нас 82 мм", - отметила метеоролог.

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