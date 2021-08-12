Оборот пострадавших от ковида отраслей в Москве в июле превысил докризисный уровень на 22%

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Оборот пострадавших в период пандемии коронавируса отраслей экономики в июле превысил докризисные показатели почти на 22%. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений. Например, оборот сферы услуг за июль составил 199,4 млрд рублей. Это на 9,6% больше, чем в 2019 году.

"Оборот отраслей, которые в период первой волны пандемии в наибольшей степени пострадали от ограничительных мер, в июле составил 389,9 млрд рублей. В текущих ценах это на 21,8% выше, чем в июле "допандемийного" 2019 года и на 43,1% выше июля 2020 года. Месячный оборот отраслей, признанных пострадавшими, в нынешнем июле был максимальным за последние два года", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, торговые секторы, которые в период первой волны пандемии были включены в перечень пострадавших, в июле 2021 года увеличили оборот на 38% к июлю 2019 года. В целом отрасли розничной торговли, такие как торговля авто- и мототранспортом, запчастями, электроникой, вендинг и другие, достаточно быстро адаптировались к изменяющимся условиям работы и продолжают демонстрировать активные темпы восстановления. В апреле-мае прошлого года оборот в этих сегментах упал вдвое, однако уже в июле их показатели превысили значения июля 2019 года на 17,8%.

Оборот сферы услуг за июль составил 199,4 млрд рублей, что на 9,6% превысило показатели июля 2019 года, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов. Прирост к июлю 2020 года составил 81,4%.

"Пока не до конца восстановился оборот туристской индустрии и организаций общественного питания. Их оборот в июле составил 73,7% и 80,6% от уровня докризисного июля 2019 года (61,9 млрд рублей и 26 млрд рублей соответственно). Обороты организаций культуры, досуга и спорта ниже показателей июля 2019 года на 2,4%. Оборот за июль 2021 года составил 11,2 млрд рублей", - уточнил Пуртов.

По данным Аналитического центра Москвы, наиболее активными темпами восстанавливается транспортная деятельность. Ее оборот за июль составил 85,3 млрд рублей, что почти в два раза выше уровня июля 2019 года. Помимо восстановления спроса на перевозки, причиной роста оборотов в отрасли является и изменение потребительского поведения граждан, которые из-за нестабильной ситуации с COVID-19 на основных туристических направлениях предпочитают покупать билеты не за несколько недель и даже месяцев до поездки, как делали это до пандемии, а ближе к датам путешествия.