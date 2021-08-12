Порядка 160 млн рублей планируется вложить в ремонт номеров гостиницы "Пекин" в Москве

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Акционерное общество "Гостиничный комплекс "Жемчужина", выкупившее в июне 2021 года гостиницу "Пекин" в Москве, планирует привлечь около 159,9 млн кредитных средств на ремонт номерного фонда здания, следует из отчета об итогах голосования на общем собрании акционеров акционерного общества "Гостиничный комплекс "Жемчужина".

"О последующем одобрении крупной сделки обществом с ПАО "Сбербанк России" по получению кредита в виде невозобновляемой кредитной линии в сумме 159 893 730,00 рублей на цели - финансирование затрат по ремонту номерного фонда здания гостиницы, принадлежащей ОАО "Гостинично-офисный комплекс "Пекин", расположенной по адресу: г. Москва, ул. Большая Садовая, д. 5, в том числе на формирование покрытия по аккредитивам, открытым для осуществления расчетов по договорам, заключенным на цели, связанные с ремонтом объекта", - говорится в документе. В гостиничном комплексе "Жемчужина" отказались комментировать ТАСС подробности сделки и ремонта.

Судя по сумме бюджета, предполагается именно ремонт номерного фонда, возможно, с заменой части коммуникаций, но не реконструкция с существенным улучшение качества гостиничного продукта, комментирует ТАСС партнер, руководитель департамента гостиничного бизнеса туризма Cushman & Wakefield Марина Смирнова. "Эта сумма включает также ремонт в помещениях бывшего общежития ФСБ, которое располагалось в этом же здании и помещения которого не были приспособлены для гостиничного использования. С учетом добавляющихся номеров бюджет ремонта составит <….> порядка 800 тыс. рублей за номер. Этого недостаточно, чтобы серьезно обновить отель, особенно с учетом ограничений, [так как здание является] памятником культуры", - говорит эксперт.

Собеседница агентства также отметила, что обновление гостиницы "Пекин" было проведено в середине 1990-х годов: сделан ремонт в номерах и общественных зонах, заменена мебель. "Потом долгое время собственник гостиницы строил планы по реконструкции отеля и доведения его до уровня 5 звезд. Но в итоге все эти планы не были реализованы", - добавила Смирнова.

В июне 2021 года ОАО "Бэйджинг-Инвест" (входит в ГК "Галс", владелец бренда "Галс-Девелопмент") завершило сделку по продаже здания гостинично-офисного комплекса "Пекин" акционерному обществу "Гостиничный комплекс "Жемчужина". Предметом сделки стало 100%, или 353,21 тыс. акций ОАО "ГОК "Пекин". Сумма сделки не разглашалась. Однако из отчета внеочередного собрания акционеров гостиничного комплекса "Жемчужина", прошедшего в декабре 2019 года, следует, что компания решила приобрести акции гостинично-офисного комплекса "Пекин" за 4,8 млрд рублей.

При этом, согласно промежуточной отчетности банка ВТБ ("Галс-Девелопмент" входит в группу ВТБ) за шесть месяцев 2021 года по МСФО, прибыль от продажи гостиницы "Пекин" для банка ВТБ составила 2,6 млрд рублей.

О гостинице "Пекин"

Гостиницу "Пекин" построили в 1956 году по проекту главного архитектора Москвы Дмитрия Чечулина, чтобы подчеркнуть дружеские отношения между СССР и Китаем. Часть интерьеров была выполнена в китайском стиле, а при самой гостинице работал единственный ресторан, где можно было попробовать блюда азиатской кухни.

Гостиница "Пекин" находится на пересечении Тверской улицы и Садового кольца по адресу ул. Большая Садовая, д. 5. Общая площадь здания превышает 26 тыс. кв. м, гостиница расположена на земельном участке 5,6 тыс. кв. м. Здание гостиницы - объект культурного наследия регионального значения.