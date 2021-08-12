Ряд маршрутов трамваев в Москве перестанет курсировать по пятницам и выходным с 13 августа

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Трамваи между станциями московского метрополитена "Комсомольская", "Сокольники" и "Бауманская" перестанут ходить по пятницам и выходным дням с 13 августа для более скорого завершения ремонтных работ около станции метро "Красносельская". Об этом сообщается в четверг в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"С 13 августа по пятницам и выходным трамваи не ходят между "Комсомольской", "Сокольниками" и "Бауманской". Трамвай № Б работать не будет. <...> По просьбам пассажиров, чтобы скорее завершить работы у "Красносельской", ремонт будет идти и в пятницу. В понедельник - четверг трамваи будут ходить своими маршрутами", - говорится в публикации.

Уточняется, что временно маршруты будут организованы следующим образом: №7 - разделен на маршрут № 7 от Тверской Заставы до МЦД Каланчевская и № 33 от Сокольнической Заставы до "Бульвара Рокоссовского" (по выходным - до Богородского); № 13 - от Метрогородка до Сокольнической Заставы; № 24 и 37 объединяются в один маршрут № 24+37 от Курского вокзала через улицу Радио до Новогиреево (по выходным - до 3-й Владимирской улицы); № 45 - от Новоконной площади до Курского вокзала; № 50 - от "Новослободской" до МЦД Каланчевская.

Также вместо трамваев будут курсировать автобусы и электробусы: № 050 - от "Комсомольской" через "Бауманскую" до "Авиамоторной"; № т14 - на участке от МЦД Каланчевская до "Сокольников"; № т41 - на участке от "Комсомольской" до "Преображенской площади".