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Более 293 тыс. материалов за неоплату штрафов составила ГИБДД Москвы с начала года

Госавтоинспекция Москвы напомнила участникам дорожного движения, что проверка на наличие у водителя неоплаченных штрафов производится также при совершении регистрационно-экзаменационных действий

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Госавтоинспекция Москвы с начала года составила более 293 тыс. административных материалов на злостных неплательщиков штрафов за нарушения ПДД. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления столичной ГИБДД.

"Госавтоинспекция Москвы продолжает работу по выявлению неплательщиков штрафов за нарушения ПДД. За 7 месяцев 2021 года сотрудниками подразделений столичной ГИБДД составлено свыше 293 тыс. административных материалов по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ ("Уклонение от исполнения административного наказания")", - сказал собеседник агентства.

Госавтоинспекция Москвы напомнила участникам дорожного движения, что проверка на наличие у водителя неоплаченных штрафов производится не только при остановке участника дорожного движения сотрудником ДПС, но и при совершении регистрационно-экзаменационных действий.

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