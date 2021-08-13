На Поклонной горе пройдет 10-й московский международный фестиваль "Будем жить"

МОСКВА, 13 августа./ТАСС/. Московский международный кинофестиваль "Фестиваль" пройдет с 27 августа по 3 сентября на Поклонной горе. Мероприятие состоится в 10-й раз и будет приурочено к Дню российского кино, сообщается на официальной странице фестиваля в Instagram.

"С 27 августа по 3 сентября 2021 года в Москве в 10-й раз пройдет международный кинофестиваль "Будем жить", по традиции, приуроченный к Дню российского кино и празднованию Дня города Москвы", - говорится в сообщении.

Основными целями и задачами киносмотра является знакомство москвичей и гостей столицы с новыми отечественными кинокартинами и их создателями, расширение зрительской аудитории кинофильмов посредством показа на общедоступных площадках, а также обмен опытом между известными мастерами и начинающими кинематографистами.

"Смотр конкурсных и внеконкурсных картин, а также мероприятия в рамках параллельной образовательной программы пройдут на ведущих московских площадках: в Центральном Доме кинематографистов, кинотеатре "Поклонка" Центрального Музея Победы, кинотеатрах сети "Москино", Центре документального кино и др", - уточняется в сообщении.