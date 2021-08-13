График аэроэкспрессов во Внуково и поездов Киевского направления МЖД изменится в августе

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Расписание поездов и аэроэкспрессов Киевского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится с 16 августа в связи с работами по развитию инфраструктуры для будущего МЦД-4. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе МЖД.

"С 16 августа изменится расписание пригородных поездов и аэроэкспрессов Киевского направления. Это связано с продолжением работ по развитию железнодорожной инфраструктуры для будущего МЦД-4 Апрелевка-Железнодорожная, который соединит Киевское и Горьковское направления МЖД. Так, с 16 по 19 августа с 22:40 мск до 06:00 мск на участке Москва-Сортировочная-Киевская - Очаково и станции Москва-Сортировочная-Киевская будет проведен комплекс работ по выправке 1 км пути", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, 18-19 августа с 21:30 мск до 10:00 мск на станции Лесной Городок, где ведется масштабная реконструкция, железнодорожники приступят к строительству выхода из возводимого подземного пешеходного перехода на новую платформу. Работы будут проводиться под действующими путями с применением тяжелой техники.

Длина пешеходного перехода составляет 51 м, он будет иметь 4 выхода: два на новые платформы, которые будут оборудованы навесами во всю длину, удобной навигацией и светодиодным освещением, и два - на улицу Железнодорожная. В вестибюле площадью 1,8 тыс. кв. м разместятся кассы, турникеты, в нем установят 3 лифта и 6 эскалаторов. При этом на станции Лесной Городок продолжается строительство моста-конкорса со стеклянными фасадами общей протяженностью 55 м, который соединит улицу Вокзальную и деревню Осоргино и будет оборудован двумя лифтами и пандусами.

"С 21 по 27 августа с 23:30 мск до 05:30 мск на участке Лесной Городок-Аэропорт будут проводиться путевые работы по переключению 2 главного пути на новую ось. Железнодорожники демонтируют старую и уложат новую рельсошпальную решетку на новую ось, проведут выправку и сварку бесстыкового пути, который подойдет к новой платформе на станции Лесной Городок. Всего будет уложено около 1 км пути", - добавили в пресс-службе МЖД. Там подчеркнули, что на период работ движение поездов будет организовано по соседним путям. В связи с этим внесены изменения в расписание поездов на Киевском направлении. У некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте, несколько электричек выведут из графика.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и внимательно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".