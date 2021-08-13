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На северо-западе Москвы заметили редкую для столицы чернозобую гагару

Раньше чернозобую гагару фиксировали в Московской, Рязанской и Ярославской областях, но в последние 40-70 лет она исчезла с этих территорий

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Редкую для столицы птицу чернозобую гагару заметили в природно-историческом парке "Москворецкий" на северо-западе города. Об этом сообщается в пятницу в официальном Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Редкую для нашего региона птицу зафиксировали в районе Строгино на северо-западе столицы - чернозобая гагара замечена в природно-историческом парке "Москворецкий", - говорится в публикации.

Там уточнили, что раньше чернозобую гагару фиксировали в Московской, Рязанской и Ярославской областях, но в последние 40-70 лет она исчезла с этих территорий. Сейчас ближайшая к Москве точка ее обитания - верховье Волги. Предположительно, оттуда и прилетела молодая птица.

"Гагара - необычная гостья для нашей местности. Птица обитает в арктической и субарктической зоне Евразии. В России встречается от Кольского полуострова и Карелии до Анадырской низменности, на островах в Северном Ледовитом океане, Чукотском полуострове, Камчатке, Охотском побережье, Алтае, в низовьях Амура, предгорьях Саян и Туве. Чернозобые гагары питаются мелкой рыбой. Они могут погружаться на глубину от 3 до 6 метров и находиться под водой до 45 секунд", - заключается в публикации.

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