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Переменная облачность и до 26 градусов тепла ожидаются в Москве 14 августа

Скорость ветра южного и юго-западного направлений составит 5-10 м/с

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Переменная облачность и до плюс 26 градусов прогнозируют в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 24-26 градусов тепла. В ночь на воскресенье температура воздуха может опуститься до плюс 11 градусов. Осадков не ожидается.

Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 752 мм ртутного столба.

В Подмосковье в субботу температура будет колебаться в пределах плюс 22-27 градусов. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки плюс восемь градусов.

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Россия
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