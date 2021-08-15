"Московское долголетие" возобновило занятия скандинавской ходьбой на природных территориях

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Участники "Московского долголетия" снова могут заниматься скандинавской ходьбой на природных территориях. Об этом в воскресенье сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"На природных территориях столицы возобновились занятия скандинавской ходьбой для участников "Московского долголетия". Тренировки на свежем воздухе проходят по расписанию. Они начинаются с разминки, затем посетителям вручают специальные палки для скандинавской ходьбы. Горожан сопровождают сертифицированные инструкторы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что посещать занятия на свежем воздухе могут участники "Московского долголетия", которые получили QR-код. Его могут получить москвичи, которые сделали прививку от коронавируса или переболели им в течение последних шести месяцев. Кроме этого, для записи понадобится паспорт, СНИЛС и социальная карта. Более подробную информацию можно узнать по телефону горячей линии: +7 (495) 777-77-77.

"Перед началом занятия нужно предъявить QR-код в распечатанном или электронном виде преподавателю группы. С помощью смартфона он отсканирует код и сверит персональные данные с паспортом или социальной картой. Сотрудники районных центров социального обслуживания могут помочь москвичам старшего возраста получить и распечатать QR-код", - добавляется в материале.

Занятия проекта "Московское долголетие" постепенно начали возвращать в очный формат в конце июля.