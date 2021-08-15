Новая экскурсия ко Дню археолога появилась в чат-боте Мосгорнаследия в Telegram

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Новая экскурсия по местам археологических находок в Москве появилась в интернет-проекте Мосгорнаследия "Прогулки со Львом-хранителем", которую можно совершить через чат-бот в Telegram. В маршрут, подготовленный ко Дню археолога, вошло восемь точек, сообщается в воскресенье на официальном сайте мэра столицы.

"Мы приглашаем всех желающих совершить вместе с онлайн-гидом путешествие по местам, где были обнаружены уникальные археологические находки. Лев-хранитель расскажет, какими веками датируются артефакты и какие с ними связаны истории. Участники виртуальной экскурсии смогут представить, как выглядела та или иная улица Москвы в далеком прошлом, познакомятся поближе с историей своего любимого города. Чат-бот предлагает прогуляться от станции метро "Маяковская" до Театрального проезда", - сказал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов, чьи слова приводятся в сообщении.

Он отметил, что маршрут включает в себя восемь точек, большая часть из них расположена на Тверской улице. Экскурсия займет не более часа ходьбы спокойным шагом.

Интернет-проект Департамента культурного наследия Москвы "Прогулки со Львом-хранителем" стал работать в феврале этого года. Для москвичей и туристов разрабатывают и выкладывают в чат-бот @levhranitel_bot маршруты познавательных прогулок. В роли экскурсовода выступает виртуальный герой Лев-хранитель, его прообразом стала скульптурная фигурка львенка, талисман ведомства.