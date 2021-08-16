Маршрут по местам съемок в Москве знаменитых фильмов появился на сервисе Russpass

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Новый маршрут по местам съемок восьми знаменитых фильмов добавили на московский туристический сервис Russpass. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе столичного комитета по туризму.

"В цифровом туристическом сервисе Russpass доступен новый маршрут по местам съемок восьми легендарных фильмов. Маршрут разработан совместно с медиасервисом MEGOGO. Прогулочный маршрут "Москва из кино" пройдет по местам съемок фильмов "Москва слезам не верит", "Покровские ворота", "Я шагаю по Москве", "Место встречи изменить нельзя", "Служебный роман", "Брат-2", "Летят журавли", "12 стульев". Кинопутешествие позволит узнать истории создания знаменитых кинолент", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что маршрут рассчитан на пятичасовую прогулку. Она начнется на Гоголевском бульваре, где была снята одна из сцен фильма "Москва слезам не верит" между героями Юрия Васильева и Веры Алентовой. Финальной точкой маршрута станет высотка на Котельнической набережной - место жительства Ирины Салтыковой в "Брате-2".

"По пути участники кинопутешествия пройдут по улице Новый Арбат и узнают, герои какого фильма проходили по нему, и как в то время назывался строящийся проспект. Далее они увидят дом на Малой Молчановке в стиле итальянского Ренессанса, в котором жили и бывали известные писатели и поэты. Дом интересен также тем, что неоднократно попадал в объектив кинокамеры. Например, увидеть его можно в картине Леонида Гайдая "12 стульев", - рассказал собеседник агентства.

Всего в прогулку по Москве включены 14 локаций, в том числе ресторан, в котором можно будет остановиться и отдохнуть во время путешествия.

О сервисе

Цифровой туристический сервис Russpass помогает быстро и легко спланировать путешествие по России. На нем можно приобрести железнодорожные и авиабилеты, спланировать самостоятельный маршрут или выбрать готовое предложение. Всего на Russpass сегодня доступно более 2,7 тыс. турпредложений.

Russpass разработан по инициативе правительства Москвы. Реализацию проекта курирует Комитет по туризму города Москвы совместно с департаментом информационных технологий.