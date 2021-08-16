В Москве проверить объекты недвижимости теперь можно с помощью Telegram-бота

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Telegram-бот "Самострой.net", созданный Государственной инспекцией по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы, заработал в столице, сообщается в понедельник на сайте мэра.

"С помощью нового чат-бота пользователи могут без личных визитов и письменных обращений в Госинспекцию по недвижимости оперативно получать необходимую информацию о законности использования интересующего земельного участка или объекта капитального строительства. Вопрос действительно актуален - с начала года ведомство выявило почти 960 объектов самостроя. Этот сервис будет полезен как гражданам, так и бизнесу, чтобы не купить или не арендовать незаконный объект", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Владимира Ефимова.

Он добавил, что необходимо продолжать автоматизировать обработку типовых запросов в области недвижимости - это позволяет экономить время граждан и сотрудников ведомства. Остальные же обращения, требующие всестороннего изучения, по-прежнему будут рассматриваться в индивидуальном порядке.

Для того, чтобы проверить объект столичного фонда недвижимости с помощью Telegram-бота, достаточно отправить в его чат кадастровый номер. Получить эти сведения можно в публичной кадастровой карте на сайте pkk.rosreestr.ru, введя интересующий адрес. На основе полученного кадастрового номера Telegram-бот проверит объект и даст пользователю соответствующий ответ: "На данном участке находится объект самовольного строительства", "По данному кадастровому номеру объекты капитального строительства и земельные участки не найдены". В случае, если бот укажет, что "информация о наличии/отсутствии объекта самовольного строительства отсутствует", можно обратиться в Госинспекцию по недвижимости по электронной почте: ikc_gin@mos.ru.

По словам начальника Госинспекции по недвижимости Владислава Овчинского, цель сервиса - помочь москвичам в разных жизненных ситуациях, например предостеречь о факте самовольного строительства при покупке или аренде земли, строений, помещений в них.