Лифты в Москве начали оснащать обеззараживателями воздуха

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Бактерицидные УФ-рециркуляторы воздуха начали устанавливать в лифтах некоторых жилых домов и административных зданий в Москве, сообщается в понедельник на сайте мэра столицы.

"В лифтах некоторых зданий Москвы появились бактерицидные УФ-рециркуляторы воздуха. Специалисты комплекса городского хозяйства установили их в нескольких многоквартирных домах, а также в здании префектуры ЗАО, Дарвиновском музее и поликлинике № 19 района Марьино", - говорится в сообщении.

По словам руководителя департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы Вячеслава Торсунова, работа систем обеззараживания воздуха в кабинах лифтов - эффективная дезинфицирующая процедура. "Такая разработка особенно важна и актуальна как один из способов борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Сейчас идет начальный этап внедрения системы обеззараживания, далее планируется как увеличение мощностей производства устройств, так и расширение номенклатуры устройств по производительности", - добавил он.

Разработку УФ-рециркулятора Мослифт начал в мае прошлого года. Это устройство прошло комплекс испытаний в аккредитованной лаборатории и подтвердило соответствие всем необходимым требованиям безопасности.

"УФ-рециркулятор нужен для того, чтобы уменьшить распространение инфекционных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем. Устройство подавляет активность бактерий и вирусов, обеспечивает постоянный приток обеззараженного (на 99%) воздуха в кабину. Никаких вредных для человека веществ при этом не образуется. УФ-рециркулятор может работать по запрограммированному алгоритму как в режиме ожидания, так и при нахождении в лифте пассажиров", - говорится в сообщении.