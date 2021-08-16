Московская международная книжная ярмарка состоится 23-26 сентября

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Проведение Московской международной книжной ярмарки (ММКЯ) перенесено на 23-26 сентября, сообщили ТАСС в оргкомитете ММКЯ.

Ранее проведение мероприятия планировалось 8-12 сентября.

"В этом году ситуация с СOVID-19 все еще остается нервной, и мы не можем не учитывать рекомендации мэра Москвы по ограничению массовых мероприятий. Но издатели долго готовились к осеннему сезону, традиционно приурочив к сентябрю выпуск большого количества книжных новинок. <...> С учетом складывающейся эпидемиологической обстановки организационный комитет по подготовке и проведению 34-й Московской международной книжной ярмарки принял непростое решение перенести традиционные сроки ярмарки и провести очередную ММКЯ в обычном режиме с 23 по 26 сентября в павильоне № 5 ЦВК "Экспоцентр", - сообщили в оргкомитете.

Очное мероприятие потребует соблюдения жестких противоэпидемических требований, которые предъявляет Роспотребнадзор. "Мы полагаем, что это не составит серьезных препятствий для общения, долгожданных встреч читателей с писателями, художниками, издателями, журналистами и популяризаторами науки", - сказал собеседник агентства.

ММКЯ впервые прошла в Москве в 1977 году. С 2019 года ярмарка поменяла свою официальную аббревиатуру на ММКЯ вместо традиционной ММКВЯ, убрав из названия слово "выставка". Мероприятие является крупнейшим книжным форумом в России и Восточной Европе. Ярмарка организована генеральной дирекцией международных книжных выставок и ярмарок при поддержке Российского книжного союза, правительства Москвы.