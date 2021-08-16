Большой каменный мост в центре Москвы открыли после ремонта

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Капитальный ремонт Большого каменного моста (БКМ) в Москве завершен, сообщил в понедельник во "ВКонтакте" мэр Москвы Сергей Собянин.

"Остров Балчуг ждут большие перемены. Завершаем комплексное благоустройство четырех набережных и Репинского сквера. Готовимся открыть Дом культуры ГЭС-2 в отреставрированном здании исторической электростанции. Увидеть всю эту красоту можно с Большого каменного моста. Сегодня он полностью открылся после капитального ремонта", - написал мэр.

Собянин уточнил, что мост пришлось разбирать и собирать заново из новых деталей и элементов. Сложные работы шли 14 месяцев, без остановки движения транспорта и пешеходов. Это был первый капремонт с момента постройки БКМ в 1938 году, тогда в столице строили сразу несколько новых мостов в связи с открытием канала Москва-Волга - надо было поднять пролеты мостов для прохода судов.

"Мы постарались закончить работы намного раньше срока, поскольку БКМ - ключевая транспортная артерия в центре. <…> Капремонт БКМ - лишь часть большой программы по повышению надежности инженерных сооружений Москвы. За последние годы мы уже обновили несколько сотен мостов, тоннелей, пешеходных переходов, и эта работа продолжается", - добавил он.

Собянин отметил, что Большой каменный мост возводили по проекту выдающихся архитекторов Владимира Щуко, Владимира Гельфрейха и Михаила Минкуса. "Щуко считают одним из создателей сталинской архитектуры. В соавторстве с Гельфрейхом они спроектировали, например, здание Российской государственной библиотеки. Так что Большой Каменный мост - не только важный транспортный объект, но и памятник культуры", - заключил мэр.

В свою очередь заммэра Москвы Петр Бирюков, который в понедельник осмотрел Большой каменный мост перед запуском движения, сказал журналистам, что работы на объекте вели в круглосуточном режиме.

"За время реконструкции было заменено около 100 тонн металлоконструкций, было уложено примерно 7,5 тысячи кубометров бетона. <...> Работа велась в круглосуточном режиме", - сказал Бирюков.

По его словам, благодаря проведенной реконструкции мосту около 100 лет не потребуется масштабного ремонта. Бирюков поблагодарил участников проекта - строителей, энергетиков, работников транспортной сферы.

Также вице-мэр отметил, что в Москве в 2021 году ремонт пройдет примерно на 30 мостовых сооружениях. В их числе такие крупные объекты как Братеевский, Автозаводский и Москворецкий мосты.