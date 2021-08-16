Фестиваль семейных любительских театров пройдет в Москве в октябре

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. VII Всероссийский фестиваль семейных любительских театров "Сказка приходит в твой дом" пройдет в Москве 23-25 октября, сообщили в понедельник участники онлайн-конференции, посвященной этой теме.

"Следующая тема нашего фестиваля будет звучать так: "Семейный театр. Счастливы вместе". В этом году мы хотим замотивировать всех на поиски максимального количества положительных эмоций", - отметил художественный руководитель Театра доброй сказки, соучредитель и генеральный директор фестиваля Вячеслав Науменко.

По его словам, организаторы каждый год стараются вносить какую-то новую лепту. Так, в прошлом году, когда началась пандемия, организаторы ввели номинацию под названием "Телетеатр", но участники присылали записи спектаклей просто крупным планом. "В этом году у нас возникла идея сделать действительно телетеатр, не просто назвать ее номинацией "Телетеатр", - рассказал Науменко, отметив, что телетеатр предполагает определенный монтаж по определенным законам, чтобы зрители видели спектакли хорошего качества. Таким образом, эта номинация в текущем году будет рассматриваться в более серьезном формате.

Театральный институт им. Щукина предоставит возможность для победителей отборочных туров пройти в Москве в течение целого дня обучение, познакомиться с тем, что такое сценическое движение, сценическая речь, послушать лекции о театре, семейном в том числе, сообщил также гендиректор фестиваля.

Как отметила заместитель генерального директора Росконцерта, который является партнером фестиваля, Светлана Кондратьева, фестиваль - модель культурно-образовательного проекта, который позволяет расширить аудиторию, раскрыть новые таланты. "В конце концов это и определенного рода платформа для формирования будущих режиссеров, актеров, сценаристов", - сказала она, добавив, что фестиваль позволяет, кроме того, общаться не только внутри семьи, но и семьям между собой.

Заявки на участие в фестивале уже поступают из самых разных уголков России и будут приниматься до 1 октября.