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Москвичи подали обращение о необходимости присвоения охранного статуса 20 домам в ЦАО

Инициативу поддержали 8 тыс. горожан

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Мосгорнаследие получило обращение о необходимости присвоения охранного статуса сразу 20 историческим домам в Центральном округе Москвы, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе столичного департамента культурного наследия.

"В понедельник 16 августа в Департамент культурного наследия города Москвы поступило обращение о признании памятниками 20 старинных зданий. Обращение направил кандидат в депутаты ГД РФ Олег Леонов. В список вошли дома, требующие к себе особого внимания, в том числе, доходный дом В. И. Мясникова в Большом Козихинском переулке, комплекс Александро-Мариинского училища на улице Большой Ордынке, городская усадьба XIX века на Гончарной улице и другие. Инициативу поддержали порядка 8 тыс. горожан", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что охранный статус гарантирует зданию сохранение его исторического облика и защиту от сноса. Работы в памятниках могут проводить только организации, обладающие лицензией Минкультуры России. Они проводятся под надзором Мосгорнаследия.

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