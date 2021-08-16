Лучшие продукты креативных индустрий представят на фестивале в Москве

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Представители всех креативных индустрий, которые создают продукты на стыке творчества, науки и технологий, соберутся 26-29 августа на столичной площадке федерального фестиваля Russian Creative Week, которая будет называться Created in Moscow, сообщили ТАСС в пресс-службе площадки в понедельник.

"Площадка позволит продемонстрировать лучшие продукты и собрать для общих дискуссий представителей экспертного сообщества, госструктур и инвесторов", - отметили в пресс-службе.

Эксперты - участники мероприятия обсудят, в частности, как креативные предприниматели меняют городскую среду, какие перспективы есть у онлайн-галерей, NFT-искусства и у digital в театре, почему fashion-предпринимателям выгодно создавать экологичные бренды, а инвесторам - вкладываться в дизайн продукта.

Одно из основных событий в московском шатре - выставка Sustainable Creative Expo. На ней будут представлены проекты креативных предпринимателей, чей бизнес соответствует принципам устойчивого развития, цифровизации и междисциплинарности. В программе также - презентации продуктов креативных индустрий, в том числе сервисов генеративной музыки, инновационных архитектурных решений, мобильных спектаклей, фильмов и анимации.

Каждый день на площадке будут проходить показы короткометражных картин молодых режиссеров, а также мастер-классы по звуковому дизайну, созданию мобильного кино, архитектуре и брендингу.

Created in Moscow организована Департаментом предпринимательства и инновационного развития города Москвы, Агентством креативных индустрий и Universal University. Выручка креативных отраслей в Москве превышает 3 трлн рублей и объединяет почти 400 тыс. человек.