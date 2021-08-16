Более 20 галерей будут представлены на московской секции ярмарки Cosmoscow

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Более 20 столичных галерей бесплатно представят работы на секции Created in Moscow в рамках Ярмарки современного искусства Cosmoscow 2021, сообщили ТАСС в пресс-службе ярмарки в понедельник.

"Агентство креативных индустрий, подведомственное Департаменту предпринимательства и инновационного развития города Москвы, на Cosmoscow представит секцию Created in Moscow для презентации работ более 20 столичных галерей, каждая из которых примет участие в ярмарке бесплатно", - отметили в пресс-службе.

Тема секции этого года - "Малые скульптурные формы". Заявки на участие в секции принимаются до 20 августа включительно. Отбор заявок проведет экспертный совет из ведущих специалистов арт-индустрии.

Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow, призванная объединить как российских, так и международных коллекционеров, галеристов и художников, основана коллекционером и меценатом Маргаритой Пушкиной в 2010 году. В текущем году Cosmoscow пройдет 10-12 сентября в Гостином Дворе в Москве, будут представлены стенды 80 галерей. Посетители смогут ознакомиться с галереями из Австрии, Бельгии, Германии, Грузии, ОАЭ, Норвегии и других стран.