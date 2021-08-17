Военные оркестры выступят в парках Москвы в рамках фестиваля "Спасская башня"

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Военные оркестры Минобороны России выступят в московских парках "Фили" и "Музеон" в рамках фестиваля "Спасская башня". Об этом сообщила во вторник пресс-служба дирекции фестиваля.

"В эту субботу, 21 августа, в формате COVID-free состоятся сразу два концерта программы", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, в 12 часов в парке "Фили" в летнем кинотеатре состоится выступление Оркестра курсантов Военного института (военных дирижеров) Военного университета Минобороны России.

"В 16 часов в Парке искусств "Музеон" на площадке летнего кинотеатра состоится концерт Центрального концертного образцового оркестра Военно-Морского Флота Российской Федерации им. Н.А. Римского-Корсакова", - также отметили в дирекции.

Впервые программа "Военные оркестры в парках" была реализована Дирекцией Фестиваля "Спасская башня" в 2016 году на территории ВДНХ.

XIV Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдет в Москве на Красной площади с 27 августа по 5 сентября в формате COVID-free.