На Белорусском и Киевском направлениях МЖД в дни форума "Армия" увеличат число поездов

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Около 60 дополнительных рейсов назначат на Белорусском и Киевском направлениях Московской железной дороги (МЖД) в дни открытых мероприятий форума "Армия". Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

"В дни проведения открытых мероприятий форума "Армия-2021" на Белорусском и Киевском направлениях будут курсировать дополнительные электропоезда, а в дни массовых мероприятий форума компания откроет дополнительные каналы продажи проездных документов на Белорусском вокзале и станциях Беговая, Кубинка-1, Голицыно. Для удобства пассажиров назначено 16 дополнительных рейсов на Белорусском направлении и 40 - на Киевском. 15 электропоездам продлят маршрут следования", - сообщили в пресс-службе.

На Белорусском направлении 26 и 27 августа будет назначено по одному дополнительному рейсу и продлен маршрут трех поездов в каждую дату. 28 августа будет назначено 14 рейсов и продлен маршрут девяти поездов. Также на Киевском направлении с 23 по 27 августа и с 30 августа по 3 сентября будут назначены четыре рейса каждый день указанного периода.

Гости форума смогут доехать до станций Голицыно, Кубинка-1, Селятино и далее добраться до мест проведения мероприятий на автобусах, предусмотренных организаторами. Сотрудники ЦППК помогут гостям форума сориентироваться на станциях и найти места отправления автобусов.

Международный военно-технический форум "Армия-2021" пройдет на базе конгрессно-выставочного центра "Патриот", а также на аэродроме Кубинка и полигоне Алабино с 22 по 28 августа.