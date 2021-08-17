Москва вошла в топ-15 рейтинга инновационных городов Европы

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Москва улучшила позиции в международном рейтинге Tech Cities of the Future аналитического агентства fDi Intelligence, поднявшись на четыре строчки и заняв 14-е место среди 76 городов Европы. Об этом сообщается во вторник на официальном портале мэра и правительства столицы.

Рейтинг оценивает города, которые создали наиболее благоприятные условия для развития стартапов и инвестиций в технологии и инновации. Оценка состоит из расчета статистических показателей по пяти ключевым факторам - экономический потенциал, экосистема стартапов, привлекательность инноваций, экономические затраты, инвестиции. На первых строчках списка - Лондон, Париж и Дублин.

"Технологическое предпринимательство - перспективное направление для Москвы. Уже сейчас оно вносит большой вклад в экономику, и его доля будет расти. Политика города в этой сфере направлена на реализацию имеющегося у нас потенциала, поддержку состоявшихся инновационных проектов и стартапов. Бизнес может использовать разные ресурсы для развития - возможности Московского инновационного кластера и технопарков, гранты и субсидии, акселераторы, технологические конкурсы и образовательные программы", - рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, слова которой приводятся в сообщении.

По ее словам, по показателю "Экосистема стартапов" российская столица вошла в топ-10 рейтинга, заняв шестое место в этом разделе. Кроме того, эксперты рассматривали такие показатели, как "Инновации и привлекательность", "Экономический потенциал", "Эффективность прямых иностранных инвестиций" и "Экономическая эффективность". Максимальное количество баллов по каждому направлению - 10.

"Даже в эпидемиологически сложный год Москве удалось улучшить показатели относительно других городов Европы. В Москве созданы меры поддержки для бизнеса, например предоставление земельных участков под строительство промышленных предприятий в рамках масштабных инвестиционных проектов. Только с начала года принято 10 решений о предоставлении более чем 10 га земли в аренду без торгов. Общий объем инвестиций в развитие новых производств превысит 7 млрд рублей. Успешная реализация всех масштабных инвестиционных проектов даст городу свыше 1,2 тыс. новых рабочих мест. В столице появятся технопарки, мясоперерабатывающий завод, производство ударных инструментов, приборостроительный комплекс", - отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, которого также цитирует портал.

Заммэра добавил, что отдельно по всем городам оценивается стратегия привлечения инвестиций. За последние 10 лет инвестиции в основной капитал в столице выросли в сопоставимых ценах почти в 2,7 раза. Всего же на долю Москвы приходится почти 18% общероссийского объема инвестиций в основной капитал и около половины прямых иностранных инвестиций России.

Стратегия привлечения инвестиций

Москва вошла в топ-10 по стратегии привлечения инвестиций и заняла шестое место.

"Иностранные инвесторы приходят в Москву из стран Европы и Азии, а также из США. Их привлекают благоприятный бизнес-климат в городе, развитая инфраструктура, наличие высококвалифицированных кадров. Кроме того, иностранные инвесторы могут получить от Москвы поддержку наряду с российскими предпринимателями. Так, по последним данным, на 1 января 2021 года объем накопленных прямых иностранных инвестиций из Германии составил $7,4 млрд, из Франции - $4,6 млрд, из Финляндии - $4,1 млрд", - уточнил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.