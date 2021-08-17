Временная выставка "Детройт на болоте" открылась на ВДНХ

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Временная выставка "Детройт на болоте" открылась в павильоне "Транспорт СССР" на ВДНХ, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе музея транспорта Москвы.

"Музей транспорта Москвы представил временную экспозицию "Детройт на болоте" в рамках выставки "Мечта Москвича". Она рассказывает о строительстве и первых годах работы завода КИМ. Выставка расположилась в пространстве временных экспозиций в павильоне "Транспорт СССР" на ВДНХ и продлится до конца октября 2021 года", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что выставка дополняет тему основной экспозиции "Мечта Москвича", погружая посетителей в самое начало истории легендарного завода, который впоследствии будет выпускать первый массовый легковой автомобиль "Москвич".

"В рамках временной экспозиции представлено четыре раздела: "Колеса для Советов" (налаживание в СССР массового производства автомобилей), "Завод вместо свалки" (постройка завода КИМ), "Форды по-московски" (первый выпуск серийных легковых автомобилей в Москве) и "Завод-пионер" (о заводских инновациях и первых руководителях завода). Посетители выставки увидят автомобили Форд-А из коллекции АЗЛК - четырехместный легковой автомобиль, который часто использовали как такси - и Газ-АА из коллекции музея транспорта Москвы - легендарную "полуторку", ставшую символом индустриализации первых пятилеток. Музей также представил заводские оригинальные инженерные плакаты 30-х годов", - рассказал собеседник агентства.

По словам директора музея транспорта Москвы Оксаны Бондаренко, КИМ стал пионером новой индустриальной эры. Форд запускал в СССР сразу три завода, московский завод шел вторым номером, но именно он был первым, построенным на 100% по американскому плану.