В Москве до конца года появятся еще 300 электробусов

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Еже один, 700-й, электробус вышел на улицы Москвы, до конца года в городе появятся еще 300 таких транспортных средств. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге во вторник.

"Сегодня на улицы Москвы вышел 700-й электробус. Всего за три года с момента поставки первых машин электробусный парк столицы стал крупнейшим в Европе. <...> До конца года парк "Мосгортранса" пополнят еще 300 "зеленых" инновационных машин, 200 из них - московской сборки", - написал мэр.

Он отметил, что в Лондоне сегодня работают 400 электробусов, в Париже - 150, в Берлине - 200, в Амстердаме - 211. Московские электробусы обслуживают 56 маршрутов. За три года работы они прошли больше 40 млн км и перевезли свыше 100 млн пассажиров. Юбилейный электробус выпустил новый сборочный центр "Камаз", открытый в апреле 2021 года на базе Сокольнического вагоностроительного завода.

По словам мэра, электробусы московской сборки - одни из самых современных в мире. Экологичный, низкопольный, укомплектованный спутниковой навигацией, USB-разъемами, медиаэкранами и климат-контролем - все это делает электробус удобным для каждого пассажира.

"А обслуживание машин по контрактам жизненного цикла дает городу уверенность в том, что производитель полностью понимает свою ответственность и производит надежный и безопасный транспорт. Кстати, 700-й электробус входит в партию машин, приобретенных на средства, полученные бюджетом города от размещения "зеленых" облигаций. Заемные средства, привлекаемые правительством Москвы, идут на реализацию проектов, улучшающих экологию города", - добавил Собянин.