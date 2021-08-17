В Москве участники "Миллиона призов" смогут направить баллы на благотворительность

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Участники программы "Миллион призов" смогут выиграть до 100 тыс. призовых баллов - один балл равен одному рублю - и потратить их на покупки у партнеров программы или направить на благотворительность. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы во вторник.

"К акции #ВыбираемВместе программы "Миллион призов" присоединились 49 благотворительных организаций. Они помогают больным детям, бездомным, многодетным семьям, людям с ограниченными возможностями здоровья, ветеранам и бездомным животным, а также оказывают содействие проектам в сфере искусства. Поддержать тех, кому нужна помощь, смогут и сами москвичи: те, кто в рамках программы выиграет призовые баллы, смогут направить их на благотворительность", - говорится в сообщении.

Победители акции получат 250 тыс. призов, среди которых 10 тыс., 25 тыс., 50 тыс. и 100 тыс. баллов (один балл равен одному рублю). Их также можно обменять на покупки у партнеров программы: магазинов продуктов, одежды и обуви, косметики, цветов и ювелирных изделий, детских и спортивных товаров, а также кафе и ресторанов. Кроме того, те, кто проголосует онлайн, смогут выиграть автомобили или однокомнатные квартиры в Москве.

Чтобы присоединиться к акции #ВыбираемВместе программы "Миллион призов", необходимо зарегистрироваться и принять участие в онлайн-голосовании, которое пройдет с 17 по 19 сентября. Сделать это могут жители столицы, которым на момент голосования исполнится 18 лет и у которых есть полная учетная запись на mos.ru. Подать заявление на участие можно до 23:59 13 сентября по ссылке, а узнать подробности об онлайн-голосовании можно в спецпроекте mos.ru.