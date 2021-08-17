Пушечное ядро нашли в ходе капремонта дома на Садовнической улице в центре Москвы

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Пушечное ядро нашли в ходе работ по капитальному ремонту в бывшей двухэтажной прачечной на Садовнической улице, которая теперь является многоквартирным домом. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Фонда капремонта (ФКР) Москвы.

"Во время проведения капитального ремонта в хозяйственной постройке Доходного дома Бабушкина на Садовнической улице, 61 с2, нашли пушечное ядро. Много лет оно находилось на крыше здания", - сообщили в пресс-службе.

Найденное в доме 1905 года постройки пушечное ядро имеет правильную круглую форму и помещается в ладонь. Более подробная информация появится уже после проведения экспертизы.

"Сколько лет ядро там пролежало, специалистам тоже еще только предстоит выяснить, но как оно туда попало - одна версия уже имеется. Догадкой поделилась правнучка купца, которая всю свою жизнь живет в родовом гнезде. По словам Людмилы Германовны, сделать это мог только дворник, поскольку лишь у него всегда был доступ к этому помещению. Однако, не исключено, что ядро пролежало там гораздо дольше, чем предполагается", - добавили в ведомстве.

Там уточнили, что бывшая двухэтажная прачечная уже давно является небольшим многоквартирным домом. "Архитектором постройки, как и главного корпуса доходного дома, является Дмитрий Григорьевич Топазов. В настоящий момент здесь идет завершающая стадия работ по капремонту. Эта находка стала практически неожиданным финальным подарком", - отметили в пресс-службе.

Специалисты ФКР Москвы периодически обнаруживают уникальные предметы старины - несколько вещей в год. Так, недавно в подвале второго корпуса дома № 8 на Пречистенке был найден чугунный литой утюг, его "возраст" пока не установлен. По словам научного сотрудника "Музея Москвы" Дарьи Булгаковой, эта задача непроста. "Чугунные утюги появились в XVIII веке у москвичей в быту и выпускались вплоть до 60-х годов XX века. Поэтому, это еще экспертам предстоит точно разузнать, какой он датировки, но то, что этот утюг "помнит" многое, что творилось в этом доме, замечательно", - сказала Булгакова.