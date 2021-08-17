Два памп-трека появятся в пойме реки Чермянки на северо-востоке Москвы

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Два памп-трека (велосипедная трасса, состоящая из спусков и подъемов) площадью 612 и 210 кв. м обустраивают на территории поймы реки Чермянки в районе Отрадное в Москве. По периметру памп-треков будут размещаться смотровые площадки для наблюдения за трюками райдеров, сообщила во вторник пресс-служба столичного департамента капитального ремонта.

"На северо-востоке Москвы в районе Отрадное в рамках благоустройства территории поймы реки Чермянки ведутся работы по устройству двух памп-треков площадью 612 и 210 кв. м соответственно. Длина трассы большого трека составит почти 180 м, на ней будет девять поворотных углов для изменения направления движения и более скоростного прохождения трассы, им смогут воспользоваться профессионалы. Второй памп-трек меньше, но не менее увлекателен, ведь он предназначен для начинающих. Длина всех секций трассы составит 47 м, а поворотных угла - 3", - приводятся слова замруководителя департамента Сергея Мельникова.

Он добавил, что на сегодняшний день по малому треку подготовлено песчаное основание, в котором устроена дренажная система, чтобы в элементах трассы не скапливалась вода. С помощью песка и гравия сформированы искусственные препятствия и повороты, каждый слой был отдельно утрамбован. Уже приступили к работам по устройству асфальтового покрытия. По большому памп-треку ведется устройство основания: уплотняется песок, в котором обустроен дренаж. Затем приступят к формированию элементов трека, после уложат мелкозернистый асфальт.

Максимальному удобству райдеров будет способствовать конфигурация треков. Их главной особенностью является закольцованность. Это позволяет проходить препятствия без использования педалей, благодаря силе инерции. Проектированием этих объектов занималась профессиональная команда, специализирующаяся на создании подобных сооружений. В ее состав входят представители профсообщества. Памп-трек предназначен не только для велосипедистов, но и для скейтеров, роллеров и райдеров, использующих самокаты. Эта дисциплина дает хорошую кардионагрузку на все тело человека, что помогает общему физическому развитию.