Культурный центр фронтовых поэтов откроется на базе библиотеки № 110 в Москве

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Культурный центр фронтовых поэтов с единственным в своем роде книжным фондом и мемориальной экспозицией откроется на базе библиотеки № 110 в Москве 2 сентября. Об этом сообщается во вторник на информационном портале мэра и правительства Москвы.

"2 сентября на базе библиотеки № 110 откроется Культурный центр фронтовых поэтов. В рамках проекта собран единственный в своем роде книжный фонд - в него вошло литературное наследие фронтовиков, а также создана мемориальная экспозиция. В литературной части представлены книги более 60 авторов. Их отбирали из книжного фонда библиотек юго-востока Москвы, наиболее редкие издания нашли у букинистов, а некоторые книги принесли читатели", - говорится в сообщении.

Выставочная часть культурного центра представляет собой несколько тематических зон: ключевые поэты-фронтовики, главные периоды войны сквозь призму стихов, землянка с предметами фронтового быта. Также здесь организуют фотозону с мотоциклом М-72. Такие использовали советские патрули, минометные бригады, разведчики и связисты.

Культурный центр создан при поддержке столичного Департамента культуры и ГБУК города Москвы "Мосразвитие". В день открытия Культурного центра фронтовых поэтов будет организована книжная выставка "Стихотворцы обоймы военной", состоится концерт, посвященный творчеству поэтов - участников Великой Отечественной войны, а также пройдут экскурсии по всем тематическим зонам экспозиции.