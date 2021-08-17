В Москве проведут аэрацию из-за жаркой погоды

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Городские службы в Москве проведут аэрацию и уже чаще поливают дороги в связи с установившейся жаркой погодой в столице. Об этом сообщил ТАСС во вторник заммэра Москвы Петр Бирюков.

"В цикличном режиме коммунальные службы проводят полив проезжей части. В жаркую погоду такие работы позволяют не только содержать дороги в чистоте, но и охлаждать поверхность дорожного полотна", - сказал Бирюков.

Заместитель мэра пояснил, что при длительном воздействии прямых солнечных лучей и высокой транспортной нагрузке асфальт сильнее подвержен пластической деформации. Благодаря регулярному поливу в жаркие дни уровень деформации удается существенно снизить.

"При температуре выше 25 градусов производится аэрация воздуха, сегодня она начнется в 14:00. При ее проведении струи воды поливомоечной техники направляются вверх, таким образом они охлаждают не только дорожное полотно, но и воздух, который нагревается от асфальта", - уточнил он.

Глава комплекса городского хозяйства отметил, что в жаркие дни требуется особый уход и за городскими цветниками. Их поливают рано утром или в вечерние часы таким образом, чтобы земля увлажнялась на глубину залегания корней - примерно на 30 см.