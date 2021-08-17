Экскурсии в честь 61-й годовщины полета в космос собак Белки и Стрелки пройдут на ВДНХ

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Тематические экскурсии "Животные в космосе", посвященные 61-й годовщине полета советских собак Белки и Стрелки, пройдут 19 и 20 августа в центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ. Об этом сообщила во вторник пресс-служба выставки.

"19 и 20 августа 2021 года в центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ пройдут бесплатные тематические экскурсии "Животные в космосе". Гости услышат о нелегкой судьбе Лайки - пассажирки второго искусственного спутника Земли, успешном полете Белки и Стрелки и других советских собак, проложивших человеку дорогу в космос. Посетителям также расскажут о черепахах, которые раньше всех облетели Луну, о специальных исследовательских биологических спутниках серии "Бион", научных экспериментах на орбитальной станции "Мир", в ходе одного из которых на ее борту из яиц вылупились птенцы японского перепела", - говорится в сообщении.

Миссия Белки и Стрелки, которая продолжалась более 25 часов, состоялась 19 августа 1960 года. За это время корабль "Спутник-5" с собаками на борту совершил 17 полных витков вокруг Земли. Это был первый орбитальный полет живых существ с успешным возвращением на Землю. Подготовкой экспедиции руководил лично Сергей Павлович Королев. Вместе с ними в космосе находились 12 мышей, насекомые, растения, грибковые культуры, семена, некоторые виды микробов и другие биологические объекты. Целью эксперимента было исследование влияния космического полета на живые организмы, а также отработка системы жизнеобеспечения и возвращения на Землю.

После полета собаки жили в Институте авиационной и космической медицины (ныне - Научно-исследовательский испытательный центр авиационно-космической медицины и военной эргономики Минобороны РФ), откуда их возили на показ в детские сады и школы. Через несколько месяцев после миссии Стрелка принесла потомство - шесть абсолютно здоровых щенков. Одного из них подарили Жаклин Кеннеди - супруге президента США Джона Кеннеди.

Все мероприятия на территории ВДНХ проводятся с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Необходима предварительная регистрация.