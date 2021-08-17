В Москве выделили 11 млн рублей на регистрацию выявленных памятников культурного наследия

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Почти 11 млн рублей выделили из московского бюджета в качестве гранта Федеральной кадастровой палате Росреестра на регистрацию выявленных объектов культурного наследия. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе мэра и правительства столицы.

"Правительство Москвы приняло решение о выделении Федеральной кадастровой палате Росреестра гранта в размере 10 911,9 тыс. рублей. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Средства гранта пойдут на выполнение работ по подготовке документации, содержащей сведения о выявленных объектах культурного наследия, в целях их регистрации в Едином государственном реестре недвижимости. Планируется подготовить порядка 1,1 тыс. комплектов документов", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что всего на территории Москвы учтено свыше 2 тыс. выявленных объектов культурного наследия, из них свыше 550 объектов приняты на охрану начиная с 2011 года. Регистрация сведений о выявленных объектах культурного наследия в Едином государственном реестре недвижимости позволит существенно повысить эффективность государственной охраны этих памятников истории и культуры.