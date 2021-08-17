Подрядные работы по самому высокому жилому небоскребу в Европе оценили в 62 млрд рублей

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Компания "МИП-Сити" объявила тендер на выполнение подрядных работ по строительству самого высокого жилого небоскреба в Европе - башни One Tower в Москве. Стоимость тендера составляет 62 млрд рублей, в том числе НДС 20%, говорится в сообщении на сайте "Ростендер".

"Общество с ограниченной ответственностью "МИП-Сити" объявило тендер на выполнение подрядных работ по строительству: "Многофункциональный высотный жилой комплекс с подземной автостоянкой на территории ММДЦ "Москва-Сити", участок № 1". <…> Заявки на участие необходимо подавать до 1 сентября. На выполнение подрядных работ по строительству жилого комплекса планируется потратить 62 млрд рублей", - отмечается в сообщении.

В частности, планируется строительство жилого здания высотой 444 м со 107 этажами и трехуровневым подземным паркингом. В здании будет возведено более 1,6 тыс. квартир. Ранее заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев сообщал, что завершены работы по созданию основания фундамента башни и возведены сваи.

Проект самого высокого жилого здания в Европе - башни One Tower, которая появится на территории комплекса "Москва-сити", - был представлен на Московском урбанистическом форуме в июле 2019 года. Новый многофункциональный жилой комплекс с подземной автостоянкой будет иметь форму скошенной призмы с градиентными стеклянными фасадами, его площадь составит около 280 тыс. кв. м. Это первая жилая башня на территории комплекса "Москва-Сити" с квартирами, а не апартаментами.